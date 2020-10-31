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10:50 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 140, до 1 618 116. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике, Республике Татарстан и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО и Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 4 952, в Санкт-Петербурге — 854, в Московской области — 535, в Нижегородской области — 397, в Архангельской области — 334.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 374 712 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 14 854, это максимум за всю пандемию. Всего выздоровели после инфекции 1 215 414 пациентов.

Доля вылечившихся остается на уровне 75% от общего числа заразившихся.

В частности, за минувшие сутки были выписаны по выздоровлению 3 634 пациента в Москве, 587 — в Ставропольском крае, 441 — в Санкт-Петербурге, 431 — в Воронежской области, 419 — в Московской области, 413 — в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 334 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 990 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

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