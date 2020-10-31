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13:16 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после пожара в челябинской больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «халатность» после пожара в подсобном помещении больницы в Челябинске, сообщило в субботу СУСК РФ по региону.

Источник: Главное управление МЧС России по Челябинской области

По предварительным данным, утром 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра.

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«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода, уточняется в сообщении.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.

Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.

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