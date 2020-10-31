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15:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Землетрясение в Эгейском море: турецкие спасатели ищут выживших под завалами

Спасатели в турецком портовом городе Измир ведут поиски людей, погребенных под развалинами в результате землетрясения в пятницу. Спасательная операция осложняется сотнями новых подземных толчков.

Источник: EPA
Число погибших в результате землетрясения, которое также вызвало разрушения на греческом острове Самос, выросло до 27, более 800 человек получили травмы.

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения в 7,0, власти Турции — в 6,6. Мелкие подземные толчки спровоцировали крупные приливные волны, которые обрушились на прибрежные районы и острова Турции и Греции.

В Измире жертвами стали 25 человек, девочка и мальчик погибли на Самосе, в результате обрушения стены.

Ночь после землетрясения

Ночью продолжались поиски выживших под завалами 20 зданий, разрушенных в результате землетрясения. По данным властей, поисково-спасательные операции завершены в восьми зданиях.

Около 100 выживших были извлечены из-под обломков. Среди них — мать и четверо детей. Рано утром в субботу спасатели помогли выбраться 16-летней девушке и ее собаке, сообщают местные СМИ.

Жителям Самоса рекомендовано не покидать жилищ | Источник: GETTY IMAGES

Власти установили в Измире палаточный городок для размещения около 2 тысяч человек на ночь из-за опасений, что разрушиться могут и другие здания.

Около 4 тысяч спасателей, 475 автомобилей и 20 служебных собак задействованы в поисках. Однако их работе помешали около 400 подземных толчков, магнитуда 33 из них превышала 4 балла.

Видео
Момент землетрясения и цунами в Турции попал на видео

По данным USGS, очаг пятничного землетрясения, которое ощущалось в Афинах и Стамбуле, находился на глубине на глубине 16,5 км в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

В соцсетях появились видеозаписи момента, когда обрушивается многоэтажный дом. На других видео жители города пытаются спасать из-под обломков зданий выживших.

Власти Греции говорят, что это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года. Подземные толчки ощущались также на Крите.

Взаимные соболезнования

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что позвонил президенту Турции, чтобы выразить ему соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое затронуло обе страны.

Каковы бы ни были наши разногласия, в эти времена наши народы должны держаться вместе.
Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции

Позже президент Эрдоган опубликовал твит, в котором также выразил соболезнования Греции от своего лица и от лица всего турецкого народа. «Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить раны. И то, что два соседа проявляют солидарность в тяжелые времена, куда более ценно, чем многие другие вещи в жизни», — заявил он.

Отношения между Афинами и Анкарой в последние месяцы оставались особо напряженными в связи с территориальным спором в Средиземноморье.

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Не в первый раз

Землетрясения — не редкость в регионе. 24 января этого года 41 человек погиб и 1 607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.

19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества. 17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17 217 человек, были ранены почти 45 тысяч, около 600 тысяч остались без крова.

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