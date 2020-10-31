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19:42 (мск), источник: РИА Новости

В Лионе выстрелили в православного священника

ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции. Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник.

Нападавшему удалось скрыться.

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По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.

Как отмечают ряд французских СМИ, стрелявшему на вид около 40 лет.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения седьмого района Лиона. Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом.

В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленника быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший повторял «Аллах акбар», что позволяет квалифицировать преступление как теракт. В середине октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

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