19:42 (мск), источник: РИА Новости
В Лионе выстрелили в православного священника
ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев.
В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции. Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник.
Нападавшему удалось скрыться.
По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.
Как отмечают ряд французских СМИ, стрелявшему на вид около 40 лет.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения седьмого района Лиона. Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом.
В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви