22:01 (мск), источник: Известия
Журналисты узнали о задержании подозреваемого в стрельбе у церкви в Лионе
Задержан подозреваемый в стрельбе у церкви во французском Лионе. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает портал Lyon Mag.
По данным журналистов, он был задержан вечером на улице Барабан в 3-м округе. Отмечается, что в момент задержания мужчина ел кебаб. Оружия при нем, по предварительным данным, не было.
Район, где произошла стрельба, оцеплен, там работают следователи. На место происшествия выезжали представители властей, в частности мэр Лиона Грегори Дусе.
Ранее сообщалось, что православный священник, выходец из Греции, получил ранение в результате стрельбы во французском Лионе. Нападение произошло около храма примерно в 16:00, когда священнослужитель запирал дверь церкви.
С тяжелыми ранениями его госпитализировали, прокуратура Лиона начала расследование.
В октябре во Франции произошла череда нападений на граждан страны. 16 октября был обезглавлен учитель истории, показавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммада во время урока о свободе слова.
29 октября произошло нападение в Ницце. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах акбар».
Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, планировавший атаку на пассажиров трамвая.
После этого главы государств — членов Евросоюза приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма и экстремизма.