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00:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция осудила нападение на священника во Франции

Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна осудила нападение на священника во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AFP 2020

«Как страна, которая много лет боролась со всеми видами терроризма, мы еще раз заявляем о своей солидарности с французским народом и православной общиной Франции», — подчеркнули в ведомстве и пожелали восстановиться пострадавшему священнику как можно скорее.

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся.

В результате священник был тяжело ранен. Стрелявшего в него мужчину взяли под стражу.

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