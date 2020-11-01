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10:50 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — За последние сутки в России выявлено еще 18 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это очередной антирекорд пандемии. Всего в стране за все время был зафиксирован 1 млн 636 781 случай COVID-19.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

За сутки скончались от вируса 245 человек, общее число жертв достигло 28 235.

Поправились и выписаны 1 млн 225 673 пациента, в том числе 10 259 за последние сутки.

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В регионах России принимают дополнительные меры против коронавируса

Новые эпизоды выявлены во всех 85 регионах страны. В том числе, еще 896 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 545 — в Московской области, 394 — в Нижегородской области, 365 — в Архангельской области, 314 — в Ростовской области, 299 — в Воронежской области, 296 — в Красноярском крае, 275 — в Свердловской области, 238 — в Иркутской области, по 235 новых пациентов в Бурятии, Забайкальском крае. 231 — в Хабаровском крае, 230 — в Коми, 223 — в Алтайском крае, 212 — в Волгоградской области, 208 — в Ульяновской области, 204 — в Мурманской области, 203 — в Крыму.

В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший.

В остальных субъектах суточный прирост не превысил 200.

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 В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса
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