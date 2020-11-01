В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса

За сутки скончались от вируса 245 человек, общее число жертв достигло 28 235.
Поправились и выписаны 1 млн 225 673 пациента, в том числе 10 259 за последние сутки.
Новые эпизоды выявлены во всех 85 регионах страны. В том числе, еще 896 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 545 — в Московской области, 394 — в Нижегородской области, 365 — в Архангельской области, 314 — в Ростовской области, 299 — в Воронежской области, 296 — в Красноярском крае, 275 — в Свердловской области, 238 — в Иркутской области, по 235 новых пациентов в Бурятии, Забайкальском крае. 231 — в Хабаровском крае, 230 — в Коми, 223 — в Алтайском крае, 212 — в Волгоградской области, 208 — в Ульяновской области, 204 — в Мурманской области, 203 — в Крыму.
В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший.
В остальных субъектах суточный прирост не превысил 200.