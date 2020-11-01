14:02 (мск), источник: ТАСС
В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине
ТАСС, 1 ноября. Мужчина взорвал гранату в магазине в городе Коврове во Владимирской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
«В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован», — сказал собеседник агентства. Взрыв произошел в магазине на местном рынке.
Правоохранительные органы устанавливают мотивы подрывника. Также выясняется, где он взял гранату.
По информации регионального управления МВД, пострадали три человека. «В 10:30 мск в полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре “Рынок Октябрьский”. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении на сайте УМВД.
Как в свою очередь сообщил ТАСС источник в экстренных службах, мужчина использовал взрывное устройство по мотивам ревности к жене. «Возможно, это была гранта или другое устройство. Обстоятельства выясняются», — сказал собеседник агентства.
В приемном отделении Ковровской центральной районной больницы ТАСС рассказали, что пострадавших доставили в травматологическое отделение. «Пострадавшие доставили к нам, их направили в травматологическое отделение, сейчас оперируют. О тяжести состояния информации пока нет», — заявили в больнице.
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