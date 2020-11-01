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14:43 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона.

Источник: РИА Новости

«Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции», — сказал собеседник агентства.

Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год. Покинув пост главы региона, он стал членом Совета Федерации, где работал до 2014 года.

Экс-политику было 73 года.

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