14:43 (мск), источник: РИА Новости
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса
ВОЛГОГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона.
«Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции», — сказал собеседник агентства.
Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год. Покинув пост главы региона, он стал членом Совета Федерации, где работал до 2014 года.
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