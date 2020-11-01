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20:13 (мск), источник: ТАСС

Не менее 11 граждан России умерли от коронавируса в Турции

АНКАРА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. По меньшей мере 11 граждан России умерли в результате заражения коронавирусом нового типа в Турции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

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Источник: AP 2020

«В Турции к настоящему времени из-за коронавируса умерли [из-за коронавируса] 11 россиян», — сообщила собеседник агентства.

Касимова также добавила, что «всего в Турции заразилось коронавирусом не менее 326 туристов из России».

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Между тем в начале сентября посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил о заражении 12 граждан России коронавирусом нового типа в республике.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые девять месяцев 2020 года страну посетили 11 млн 910 тыс. 338 туристов из-за рубежа, из них 1 млн 421 тыс. 428 человек — из РФ.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 375 тыс., умерли 10 252 человека, выздоровели более 323 тыс. пациентов.

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