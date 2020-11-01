Не менее 11 граждан России умерли от коронавируса в Турции

«В Турции к настоящему времени из-за коронавируса умерли [из-за коронавируса] 11 россиян», — сообщила собеседник агентства.
Касимова также добавила, что «всего в Турции заразилось коронавирусом не менее 326 туристов из России».
Между тем в начале сентября посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил о заражении 12 граждан России коронавирусом нового типа в республике.
По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые девять месяцев 2020 года страну посетили 11 млн 910 тыс. 338 туристов из-за рубежа, из них 1 млн 421 тыс. 428 человек — из РФ.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 375 тыс., умерли 10 252 человека, выздоровели более 323 тыс. пациентов.