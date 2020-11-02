06:04 (мск), источник: ТАСС
Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 76
ТАСС, 2 ноября. Сообщается, что лечение 219 пострадавших продолжается.
Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 76. Об этом сообщило в понедельник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
«76 наших гражданин погибли. 743 человека из 962 раненых выписаны, лечение 219 человек продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 73 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к