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06:04 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 76

ТАСС, 2 ноября. Сообщается, что лечение 219 пострадавших продолжается.

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11
фотографий
11
фотографий

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 76. Об этом сообщило в понедельник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«76 наших гражданин погибли. 743 человека из 962 раненых выписаны, лечение 219 человек продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти Турции начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим.

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