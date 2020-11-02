Магистральный газопровод «Ямбург — Западная граница» загорелся в ЯНАО

Диаметр газопровода 1400 мм, давление 70 атмосфер. Трубу обслуживает ООО «Газпром трансгаз Югорск».
«По телемеханике отключен участок 32−60 км. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет. Ведется сбор аварийных бригад», — сообщает министерство.
Первая была 25 февраля на лупинге магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» (Прогресс) в Пермском крае, вторая — 12 марта на МГ «Надым — Пунга-1» в ХМАО, третья — в июле на газопроводе «Саратов-Горький», четвертая — в июле на отводе газопровода «Починки-Изобильное», пятая — на МГ «Ямбург — Западная граница» в ЯНАО в ноябре.