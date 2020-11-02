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06:52 (мск), источник: Интерфакс

Магистральный газопровод «Ямбург — Западная граница» загорелся в ЯНАО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Разрыв с возгоранием произошел 2 ноября в 00:45 МСК на 59-км магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР», сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Диаметр газопровода 1400 мм, давление 70 атмосфер. Трубу обслуживает ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«По телемеханике отключен участок 32−60 км. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет. Ведется сбор аварийных бригад», — сообщает министерство.

С начала года это уже пятая по счету авария на магистралях «Газпрома» (MOEX: GAZP).

Первая была 25 февраля на лупинге магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» (Прогресс) в Пермском крае, вторая — 12 марта на МГ «Надым — Пунга-1» в ХМАО, третья — в июле на газопроводе «Саратов-Горький», четвертая — в июле на отводе газопровода «Починки-Изобильное», пятая — на МГ «Ямбург — Западная граница» в ЯНАО в ноябре.

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