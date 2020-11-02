Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
11:24 (мск), источник: РБК

В Следственном комитете запланировали сокращение кадров

Следственный комитет готовит программу оптимизации штата, региональные управления должны подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Об этом сообщил РБК источник в СК и подтвердил собеседник в центральном аппарате ведомства.

Источник: РИА "Новости"

22 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указание о мерах по оптимизации численности обеспечивающих подразделений следственных органов, рассказал еще один источник в СКР.

«Этим документом Бастрыкин обязал руководителей следственных органов и учреждений СКР представить штатные расписания своих подчиненных, а также предложения по сокращению численности на 10%», — рассказал один из собеседников РБК.

По его словам, в документе говорится, что руководителям подразделений необходимо представить информацию о тех должностях, которые освободились, и включить в штат дополнительные должности за счет высвобождающихся: следователей, на основании показателей следственной работы, педагогических работников, на основании показателей учебной нагрузки, экспертов, на основании показателей экспертной деятельности.

Под сокращение попадут сотрудники, обеспечивающие работу следствия — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник в центральном аппарате СКР. «Есть вероятность, что их сделают гражданскими служащими», — добавил он.

Текст указания Бастрыкина опубликовал Telegram-канал «Бывший следак», первым на это внимание обратил «Октагон».

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Читайте также
Неуставное отношение: Минфин подготовил реформу вооруженных сил

На оптимизации численности российских силовых ведомств настаивал Минфин — министерство предлагало сократить их численность на 10%, которые и предусмотрены указанием Бастрыкина. В середине октября ведомство предложило Совбезу проект сокращений в российской армии — оптимизировать штат вооруженных сил предлагалось за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Также ведомство предложило убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. В Минобороны предложение Минфина о сокращении вакансий и не боевых должностей назвали «неприемлемым».

Также Минфин предлагал на 10% сократить и штат правоохранительных органов — за счет перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые и т. д.), в разряд гражданских служащих.

 В Подмосковье застрелили из арбалета владельца колбасных заводов Маругова
Новый симптом COVID-19 на коже
В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Рубль резко упал к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
От Колымы до Терека: названы самые грязные реки России
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
ЦБ сообщил о резком росте краж денег с банковских счетов
Кино
22-летняя дочь Умы Турман снимется в фильме вместе с отцом Майя и Итан Хоук сыграют отца и дочь
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Дети
5-летняя дочка Екатерины Климовой рассмешила сеть (фото) У малышки выпал первый зуб
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Новости партнеров
Интервью «отравленного» блогера рассмешило даже западных политиков
Следствие выяснило, откуда в деле об "отравлении" блогера взялась бутылка
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
"ЕР": работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь