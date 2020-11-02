В Следственном комитете запланировали сокращение кадров

22 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указание о мерах по оптимизации численности обеспечивающих подразделений следственных органов, рассказал еще один источник в СКР.
«Этим документом Бастрыкин обязал руководителей следственных органов и учреждений СКР представить штатные расписания своих подчиненных, а также предложения по сокращению численности на 10%», — рассказал один из собеседников РБК.
По его словам, в документе говорится, что руководителям подразделений необходимо представить информацию о тех должностях, которые освободились, и включить в штат дополнительные должности за счет высвобождающихся: следователей, на основании показателей следственной работы, педагогических работников, на основании показателей учебной нагрузки, экспертов, на основании показателей экспертной деятельности.
Под сокращение попадут сотрудники, обеспечивающие работу следствия — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник в центральном аппарате СКР. «Есть вероятность, что их сделают гражданскими служащими», — добавил он.
Текст указания Бастрыкина опубликовал Telegram-канал «Бывший следак», первым на это внимание обратил «Октагон».
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.
На оптимизации численности российских силовых ведомств настаивал Минфин — министерство предлагало сократить их численность на 10%, которые и предусмотрены указанием Бастрыкина. В середине октября ведомство предложило Совбезу проект сокращений в российской армии — оптимизировать штат вооруженных сил предлагалось за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.
Также ведомство предложило убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. В Минобороны предложение Минфина о сокращении вакансий и не боевых должностей назвали «неприемлемым».
Также Минфин предлагал на 10% сократить и штат правоохранительных органов — за счет перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые и т. д.), в разряд гражданских служащих.