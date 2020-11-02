13:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Ребенка вытащили из-под завала после землетрясения в Турции спустя 65 часов
Трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в турецком Измире. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить
Ребенка уже поместили в одну из больниц. Семья Элиф назвала случившееся чудом.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.