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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Ребенка вытащили из-под завала после землетрясения в Турции спустя 65 часов

Трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в турецком Измире. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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фотографий
12
фотографий

Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она — 106-й по счету человек, которого смогли извлечь спасатели.

Ребенка уже поместили в одну из больниц. Семья Элиф назвала случившееся чудом.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

В Турции трехлетняя девочка провела под завалами 65 часов
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14:07 (мск)© Ньюстюб
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