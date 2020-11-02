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11:00 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 257 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

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Источник: Reuters

Четвертый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 18 тысяч в сутки. Накануне количество новых случаев составило 18 665, в субботу, 31 октября, было 18 140, в пятницу, 30 октября, — 18 283 случая.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 796. Накануне был 5 261 случай, 31 октября — 4 952. Количество выписанных за сутки в столице составило 3 241 человек, умерли 53 человека.

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В целом по стране умерли за сутки 238 пациентов, выписаны 10 360 пациентов. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 28 473 человека, вылечились 1 млн 236 тыс. 033 человека. Лечение продолжают 390 532 человека.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 923 случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 556 — в Московской области, 389 — в Нижегородской области, 378 — в Архангельской области, 316 — в Ростовской области, 301 — в Воронежской области, 298 — в Красноярском крае, 279 — в Свердловской области, 240 — в Иркутской области, по 237 — в Бурятии и Забайкальском крае.

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Кроме того, 232 случая выявлены в Коми, 229 — в Хабаровском крае, 227 — в Алтайском крае, по 210 — в Мурманской и Ульяновской областях, 209 — в Волгоградской области, 202 — в Приморском крае, 201 — в Омской области, 197 — в Кемеровской области, 196 — в Ставропольском крае, 195 — в Саратовской области, 193 — в Ханты-Мансийском АО, 191 — в Якутии, 189 — в Томской области, 185 — в Самарской области, по 184 — в Республике Алтай, Оренбургской области. Еще 182 случая — в Ямало-Ненецком АО, 179 — в Новосибирской области, 170 — в Челябинской области, 168 — в Пермском крае, 165 — в Кировской области, 164 — в Пензенской области, 162 — в Брянской области, 161 — в Крыму.

По 156 новых случаев выявлено в Тверской и Амурской областях, 155 — в Тюменской области, 147 — в Хакасии, 139 — в Ленинградской области, 133 — в Ярославской области, 132 — в Краснодарском крае, по 130 — в Курской и Орловской областях, 129 — в Тульской области, 126 — в Удмуртии, 125 — в Астраханской области, 123 — в Костромской области, по 119 — в Ивановской и Калужской областях, 117 — в Псковской области, 113 — в Карелии, по 111 — в Смоленской и Калининградской областях, 108 — в Белгородской области, 105 — в Сахалинской области, 104 — в Вологодской области, 100 — в Владимирской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

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