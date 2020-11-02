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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Пятого топ-менеджера задержали за крупнейшую в России аферу в энергетике

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Еще один фигурант — бывший гендиректор холдинга «ТНС энерго» — появился в уголовном деле о хищении 5,5 миллиардов рублей у энергокомпании «МРСК Центра и Приволжья», сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Источник: РИА Новости

«Поступило ходатайство от следственного департамента МВД РФ об избрании меры пресечения Дмитрию Аржанову в виде заключения под стражу. Подозревается по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе по делу об этой афере в СИЗО отправили нынешнего гендиректора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева и его зама Бориса Щурова. Всем им грозит до десяти лет колонии.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

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За последние годы это крупнейшее вскрытое хищение в отрасли. По данным МВД России, руководители «ТНС энерго» и других организаций с 2011 года похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании.

На момент выпуска релиза МВД РФ в минувшую пятницу, по делу были задержаны четыре человека: Сергей Афанасьев, Борис Щуров, София Афанасьева и Джамил Дашин. Дмитрий Аржанов, таким образом, стал пятым. Ходатайство об очном аресте однозначно говорит о том, что человек задержан.

Мошенничество, как констатировали в МВД РФ, привело к «существенному увеличению тарифов для конечных потребителей» в Нижегородской области, недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, а также снижению надежности всей системы.

Группа компаний «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России. Управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

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