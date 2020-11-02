23:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Прокурор не преодолел перевал Дятлова
Инициатор расследования гибели туристов на Урале уволен из Генпрокуратуры.
Как стало известно «Ъ», замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков, занимавшийся проверкой гибели группы Дятлова, уволен из надзорного ведомства. Поводом послужило предупреждение о неполном служебном соответствии от генпрокурора Игоря Краснова. Оно было вынесено после
Источник «Ъ» называет главной причиной увольнения Андрея Курьякова его намерение продвинуть на пост прокурора Екатеринбурга свою супругу, которая была зампрокурора. Сейчас она также уволена.
Андрей Курьяков покинул управление Генпрокуратуры РФ по УрФО в октябре, рассказал «Ъ» собеседник в ведомстве. До этого господин Курьяков получил предупреждение о неполном служебном соответствии от генпрокурора Игоря Краснова. Поводом для этого послужила
Как выяснилось позже, эти заявления он делал не от имени ГП, а для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, следует из документа. Игорь Краснов назвал это дисциплинарным проступком в виде ненадлежащего исполнения Андреем Курьяновым своих служебных обязанностей.
Андрей Курьяков работал в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО с ноября 2019 года. До этого он с 2011 года руководил управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Считается, что именно благодаря ему Генпрокуратура инициировали проверку гибели Дятлова.
Собеседник «Ъ» рассказал, что проведение
«Он пытался повлиять на смену прокурора Екатеринбурга, продвинув на эту должность свою супругу Венеру Курьякову, которая занимала должность заместителя прокурора города», — рассказал собеседник.
Источник «Ъ» отметил, что Венера Курьякова также уволена из прокуратуры города.
Сейчас родные погибших туристов добиваются от ГП официального опровержения выводов трагедии, которые озвучил Андрей Курьяков. Кроме того, сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова просила прокуратуру Свердловской области ознакомить ее с итогами проверки, но ей было отказано. Адвокат родственников Евгений Черноусов заявил, что они будут добиваться возбуждения уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц).
Напомним, группа туристов из девяти человек из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и
По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля, в ходе нее тела туристов в нижнем белье были обнаружены около разрезанной палатки. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми.
Татьяна Дрогаева, Екатеринбург