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18:27 (мск), источник: ТАСС

Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Советский и украинский актер Александр Немченко, более всего известный по роли в фильме «В бой идут одни старики», умер в возрасте 66 лет на Украине. Об этом в понедельник сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

Источник: Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится на странице театра в Facebook. Актер, по словам коллег, прожил насыщенную творческую жизнь. «Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой», — отметили в театре.

Прощание с Немченко пройдет в Виннице во вторник, а прах его будет погребен в родном городе Ровно.

Фильм
8.6
В бой идут одни «старики»

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно в семье руководителя театрального оркестра Дмитрия Немченко и актрисы областного театра Валентины Немченко. С 1963 года семья проживала в Виннице, где оба родителя работали в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Садовского.

Александр Немченко пошел по стопам родителей, окончив в 1975 году Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Свою самую известную роль в кино — в фильме «В бой идут одни старики» Леонида Быкова — получил, будучи на втором курсе в 1973 году. В нем он сыграл добродушного барабанщика второй поющей эскадрильи.

По окончании института работал актером Херсонского музыкально-драматического театра, в 1976 году служил в армии, а с 1977 работал в винницком театре. Там он сыграл 122 роли, в числе которых шут из шекспировской «Двенадцатой ночи», а также снялся в нескольких короткометражных фильмах. Немченко был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины. С 1996 года занялся нетрадиционной медициной — сначала в Одессе, а потом вернувшись в Винницу.

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