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22:51 (мск), источник: Daily Storm

В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество

По данным прокурора штата Вирджиния, действия Бровко привели к ущербу в 100 миллионов долларов.

В США гражданина России Александра Бровко приговорили к восьми годам тюремного заключения за интернет-мошенничество. Его действия, по словам прокурора Восточного округа штата Вирджиния Закари Териллигер, привели к ущербу в 100 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

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«Александр Бровко использовал навыки программирования, чтобы устроить масштабную кражу личной и финансовой информации. Это привело к ущербу более, чем в $100 млн», — заявил прокурор Восточного округа штата Вирджиния.

В Минюсте отметили, что Бровко занимался мошенничеством «более десяти лет». Россиянин в феврале 2020 года признал свою вину в «сговоре с целью банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств».

«Согласно документам суда, Бровко был активным членом нескольких элитных онлайн-форумов, предназначенных для русскоговорящих киберпреступников, чтобы собирать и обмениваться своими преступными инструментами и услугами», — отмечается в заявлении министерства.

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«С 2007 по 2019 год Бровко тесно сотрудничал с другими киберпреступниками, чтобы извлекать прибыль из обширных массивов данных, которые были украдены посредством ботнетов или сетей зараженных компьютеров», — добавили в Минюсте США.

В октябре США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Ограничения ввели в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В Минфине США уточнили, что институт ответствен за разработку компьютерного вируса Triton, который используется для атак на промышленные объекты.

Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к нескольким хакерским атакам, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году.

Все подозреваемые, по мнению американского ведомства, являются офицерами ГРУ и имеют отношение к группировке Sandworm, которая занималась в числе прочего распространением вируса-вымогателя NotPetya.

В посольстве РФ обвинения США назвали проявлением шпиономании и охотой на ведьм. В диппредставительстве подчеркнули, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и направлены на подогревание русофобских настроений среди американцев.

Виктория Розова

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