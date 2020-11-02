22:51 (мск), источник: Daily Storm
В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество
По данным прокурора штата Вирджиния, действия Бровко привели к ущербу в 100 миллионов долларов.
В США гражданина России Александра Бровко приговорили к восьми годам тюремного заключения за
«Александр Бровко использовал навыки программирования, чтобы устроить масштабную кражу личной и финансовой информации. Это привело к ущербу более, чем в $100 млн», — заявил прокурор Восточного округа штата Вирджиния.
В Минюсте отметили, что Бровко занимался мошенничеством «более десяти лет». Россиянин в феврале 2020 года признал свою вину в «сговоре с целью банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств».
«Согласно документам суда, Бровко был активным членом нескольких элитных
«С 2007 по 2019 год Бровко тесно сотрудничал с другими киберпреступниками, чтобы извлекать прибыль из обширных массивов данных, которые были украдены посредством ботнетов или сетей зараженных компьютеров», — добавили в Минюсте США.
В октябре США ввели санкции против российского Центрального
Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к нескольким хакерским атакам, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году.
В посольстве РФ обвинения США назвали проявлением шпиономании и охотой на ведьм. В диппредставительстве подчеркнули, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и направлены на подогревание русофобских настроений среди американцев.
Виктория Розова