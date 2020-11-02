В центре Вены произошла стрельба у синагоги

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.
По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе. Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены.
Позднее стало известно, что несколько человек получили ранения, нападавший подорвал себя. Полиция подтвердила стрельбу в центре Вены, просит жителей избегать общественных мест и транспорта.
«В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото», — говорится в заявлении полиции.
На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.