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23:16 (мск), источник: ТАСС

В центре Вены произошла стрельба у синагоги

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/ — По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого.

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе. Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены.

Позднее стало известно, что несколько человек получили ранения, нападавший подорвал себя. Полиция подтвердила стрельбу в центре Вены, просит жителей избегать общественных мест и транспорта.

«В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото», — говорится в заявлении полиции.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

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