Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
23:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В Вене произошла стрельба у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

По предварительным данным, в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают правоохранители.

Глава еврейской общины исключил жертвы среди группы.

30 октября в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.

 Зеленский заявил о попытке осуществления на Украине контрреволюции
Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния
СМИ: Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Французские СМИ: Россия может единолично принять Евро-2020
Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»
В ЦБ заявили, что ослабление рубля повлияет на темпы роста цен
В МВФ описали экономическую ситуацию русской буквой Ш
Авто
Стало известно, где в России больше любят китайские автомобили Москва и Санкт-Петербург в топ-10 не вошли
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Дети
44-летняя Тина Канделаки планирует стать мамой в третий раз Об этом ведущая рассказала журналистам
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Новости партнеров
За шашлыки на даче теперь полагается штраф
Происшествие в Крыму: корабли НАТО атаковали С-400
5 российских популярных программ, в которых царит обман
Смертельная болезнь Харатьяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь