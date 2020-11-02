#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
23:00 (мск), источник: Lenta.Ru
В Вене произошла стрельба у синагоги
Неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.
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