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01:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В центре Вены произошел теракт

Погибли несколько человек.

Источник: AFP 2020

В Вене у синагоги рядом с площадью Шведенплатц произошла стрельба. По разным данным, погибли от одного до семи человек, ранены не менее 15 человек. МВД считает, что в городе произошел теракт.

Полиция сообщила, что нападение продолжается, в нем принимают участие несколько террористов. МВД подтвердило информацию о нескольких погибших.

Местная полиция сообщила, что погибли два человека, в том числе один нападавший. Правоохранительные органы просят людей не выходить на улицу и не распространять видео и фото. «В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа», — сказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире ORF.

Kronen Zeitung сообщило, что один полицейский погиб. По данным издания, один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. МВД не подтвердило и не опровергло эту информацию. По данным австрийских СМИ, в общей сложности было около 50 выстрелов.

Австрийский телеканал OE24 сообщил, что в другом районе города преступники взяли заложников в ресторане Akakiko. Также телеканал утверждает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. Глава МВД не стал подтверждать или опровергать информацию. «Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация», — сказал Нехаммер.

Однако представитель ресторана Akakiko опроверг информацию.

«Нет, заложников тут нет», — сказал представитель ресторана «РИА Новости». По его словам, в ресторан приходили вооруженные полицейские.

Российское посольство сообщило ТАСС, что выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

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