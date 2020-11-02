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2 ноября, источник: РИА Новости

При теракте в центре Вены погибли семь человек

ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Семь человек погибли при стрельбе у синагоги в центре Вены, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2020

По данным телеканала, один из нападавших убит. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном.

Глава ведомства назвал атаки терактом.

Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в кафе, сообщает телеканал OE24. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.

Эта информация еще не подтверждена. Глава МВД Австрии, комментируя эти сообщения, заявил, что «ситуация динамичная». Он призвал ориентироваться на проверенные данные.

Ранее газета Kurier сообщила об атаке на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Сообщалось о нескольких пострадавших, их число не уточняется.

По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.

По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.

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