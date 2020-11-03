Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
11Столетие Джанни Родари
01:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция сообщила о двух погибших при теракте в Вене

СМИ сообщили о задержании четверых нападавших, операция продолжается.

Источник: Reuters

Полиция Вены сообщила, что пока известно о двух погибших, среди них — один из нападавших. Мэр города сообщил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения. СМИ сообщили задержании четырех террористов, однако власти это не подтвердили. Глава МВД Австрии сообщил, что продолжаются поиски нападавших, которые хорошо вооружены.

«Происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Одного из нападавших застрелила полиция.

Источник: AFP 2020

Российское посольство сообщило ТАСС, что выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Телеканал OE24 показал кадры задержания четырех предполагаемых нападавших. Их якобы задержали на площади Грабен, которая находится недалеко от синагоги, где изначально были выстрелы. В МВД не подтвердили эту информацию.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция ведет поиск террористов. «Мы имеем дело с терактом, который продолжается. <…> Жителей по-прежнему просят не выходить на улицы и избегать людных мест, мы все еще преследуем террористов», — сказал он в эфире телеканала ORF (цитата по «Интерфаксу»).

Мы исходим из того что их (террористов.— «Ъ») несколько, они вооружены и опасны.
Карл Нехаммер
глава МВД Австрии

Военные взяли на себя охрану ряда объектов в Вене. По словам главы МВД, это нужно, чтобы высвободить силы полиции. «Кроме того, я достиг согласия с министром обороны, что бундесвер при помощи специальных сил возьмет на себя охрану объектов, которые до этого охраняла полиция, чтобы были высвобождены дополнительные силы для розыска», — сказал он в эфире телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что в результате теракта погибли от одного до семи человек. Утверждалось, что среди погибших есть сотрудник полиции. Местные СМИ также сообщали, что один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. МВД не подтвердило и не опровергло эту информацию. Глава министерства Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.

Источник: AFP 2020

Местные СМИ сообщали также о захвате заложников в ресторане Akakiko и в отеле Hilton. Однако информация не подтвердилась.

Следите за развитием темы Стрельба в центре Вены
 Суд над террористами, хотевшими взорвать Киркорова, подходит к концу
Рубль не выдержал локдауна: к чему готовиться россиянам
Король Таиланда дал первое интервью за 40 лет
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Французские СМИ: Россия может единолично принять Евро-2020
Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»
Здоровье
Красивы ли люди в масках (фото) Кафе и парикмахерские, церкви и уютные улочки — глазами итальянского фотографа.
Hi-Tech
Нью-Йоркское метро 1905 года показали в цвете (видео) Ролик улучшили с помощью нейросетей
Горячие темы на Авто
Мир застыл в ожидании чего-то-- 832
Евро по 100 рублей к новому году?! 392
А вы ждёте снег?))) 172
тест на внимательность... понимаю понедельник... 163
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Gnezdo.ru
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
4 актрисы из «Ералаша» выросли и стали звездами
Кто и зачем скупает батарейки от брелоков машины?
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь