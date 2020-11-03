01:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Полиция сообщила о двух погибших при теракте в Вене
СМИ сообщили о задержании четверых нападавших, операция продолжается.
Полиция Вены сообщила, что пока известно о двух погибших, среди них — один из нападавших. Мэр города сообщил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения. СМИ сообщили задержании четырех террористов, однако власти это не подтвердили. Глава МВД Австрии сообщил, что продолжаются поиски нападавших, которые хорошо вооружены.
«Происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Одного из нападавших застрелила полиция.
Российское посольство сообщило ТАСС, что выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.
Телеканал OE24 показал кадры задержания четырех предполагаемых нападавших. Их якобы задержали на площади Грабен, которая находится недалеко от синагоги, где изначально были выстрелы. В МВД не подтвердили эту информацию.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция ведет поиск террористов. «Мы имеем дело с терактом, который продолжается. <…> Жителей
Мы исходим из того что их (террористов.— «Ъ») несколько, они вооружены и опасны.
Военные взяли на себя охрану ряда объектов в Вене. По словам главы МВД, это нужно, чтобы высвободить силы полиции. «Кроме того, я достиг согласия с министром обороны, что бундесвер при помощи специальных сил возьмет на себя охрану объектов, которые до этого охраняла полиция, чтобы были высвобождены дополнительные силы для розыска», — сказал он в эфире телеканала.
Ранее СМИ сообщили, что в результате теракта погибли от одного до семи человек. Утверждалось, что среди погибших есть сотрудник полиции. Местные СМИ также сообщали, что один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. МВД не подтвердило и не опровергло эту информацию. Глава министерства Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.
Местные СМИ сообщали также о захвате заложников в ресторане Akakiko и в отеле Hilton. Однако информация не подтвердилась.
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