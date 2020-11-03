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04:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 100

Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире приблизилось к 100. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

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Так, число жертв подземных толчков составило 95 человек. Ранее сообщалось о 91 погибшем.

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Пострадали, по последним данным, 994 человека, из них 847 пациентов уже выписали из больниц. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

2 ноября трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в Измире. Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она — 106-й по счету человек, которого смогли извлечь спасатели.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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