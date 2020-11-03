05:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Полицейский осужден за применение насилия к грузчику аэропорта
Специалиста по кражам приговорили к исправлению в кругу семьи.
К трем годам лишения свободы условно Солнцевский суд Москвы приговорил майора линейного ОМВД по аэропорту Внуково Владимира Миняева. Полицейский был известен среди коллег тем, что в 2014—2017 годах лично раскрыл 63 кражи из багажа пассажиров. А задержали майора после того, как один из заподозренных им в хищении грузчиков заявил, что офицер применил к нему насилие. В результате дело в отношении грузчика до суда не дошло, а майор полиции в 2017 году получил три года колонии. Защите удалось добиться отмены этого решения, при повторном рассмотрении дела суд вновь признал майора виновным, но посчитал, что его исправление возможно в кругу семьи.
На оглашение приговора Владимир Миняев пришел самостоятельно: его уже давно выпустили на свободу. Вынося решение, суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе заслуги офицера в раскрытии краж во Внуково, положительные характеристики подсудимого, полученные как в ОМВД, так и по месту жительства, а также наличие у него четверых несовершеннолетних детей. Признав полицейского виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), суд посчитал возможным назначить ему условное наказание, указав, что исправление осужденного возможно не в местах лишения свободы, а в кругу его семьи.
Владимир Миняев рассказал «Ъ» о своем уголовном преследовании. По его словам, в линейное ОМВД аэропорта Внуково он пришел в январе 2014 года. «В отделе было 140 нераскрытых дел о кражах из багажа, при этом в 2013 году в суд ушло лишь 16 материалов, хотя каждый день регистрировалось до 10 краж», — рассказал «Ъ» Владимир Миняев. По словам офицера, он вместе с коллегами решили сбить эту волну преступлений, однако тут же столкнулись с попытками подкупа.
На меня вышел один из руководителей смены грузчиков, предложив мне и моему напарнику 1 млн руб. в месяц, лишь бы мы не лезли к ним с вопросами. Но мы не пошли на эту сделку. И тогда ко мне решили зайти с другой стороны.
В середине февраля 2014 года некий Юрий Петров, летавший из аэропорта в Екатеринбург, по возвращении сообщил в линейный отдел Внуково, что в столице Урала обнаружил пропажу из своего чемодана $3,8 тыс. и €50. Майор Миняев провел проверку и заподозрил в краже грузчика Владимира Склянного и оператора автопогрузчика Алексея Буракова.
В ходе дознания Владимир Склянный сознался в преступлении, заявив, что его напарник Алексей Бураков не стал брать похищенные деньги. Соответственно, дело возбудили только в отношении грузчика. Однако еще до возбуждения дела Владимир Склянный обратился к медикам, чтобы те зафиксировали на его лице ушибы, которые, по словам грузчика, ему были нанесены майором Миняевым во время дознания. В отношении майора провели проверку, которая завершилась возбуждением в отношении него в начале 2016 года уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). В марте 2016 года дело было направлено в Солнцевский райсуд Москвы, который в октябре 2017 года приговорил Владимира Миняева к трем годам заключения. Тем временем дело в отношении грузчика Склянного было прекращено в связи с его непричастностью к краже.
Тем временем майор Миняев обжаловал приговор в Мосгорсуде, который вернул дело на новое рассмотрение в тот же Солнцевский суд. При этом президиум Мосгорсуда в своем постановлении указал, что в деле не просматривается вина полицейского в применении насилия в отношении потерпевшего. Однако и на повторном процессе суд признал, что насилие имело место, приняв во внимание показания свидетелей.
Условный срок майора полиции Миняева категорически не устроил. «Выйдя на свободу, я смог восстановиться на службе, хотя к реальной работе меня привлекать не стали под предлогом того, что следствие и суд еще не завершены, — пояснил Владимир Миняев.— И теперь в случае вступления обвинительного приговора в силу у моего руководства появятся основания для увольнения меня со службы, чего я категорически не желаю». Поэтому, заявил осужденный, он и его адвокат Антон Малинский намерены обжаловать приговор, требуя полного оправдания.
«И первый, и второй суды проигнорировали показания понятых о том, что никаких покраснений на лице грузчика в момент проведения с ним следственных действий не было», — сказал «Ъ» адвокат Малинский.
В деле есть цветное фото грузчика после задержания: там также не видно синяков и травм. Между тем в ходе процесса по делу моего подзащитного я сделал запрос, и выяснилось, что дело о хищении денег из багажа утеряно.
Отметим, что и следователь, и прокурор, занимавшиеся делом в отношении майора полиции, позже сами попались на неблаговидных поступках. По данным «Ъ», первый был уволен со службы в связи с подозрением в получении взятки в размере 1 млн руб., а прокурор был осужден за мошенничество. «Я сам его видел на зоне, когда попал туда после первого приговора, — пояснил “Ъ” Владимир Миняев.— Но выяснять отношения не стали».
Алексей Соковнин