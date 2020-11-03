Организация из США заявила о причастности джихадистов к нападениям в Вене

К нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты, сообщил портал SITE Intelligence Group, следящий за информационной активностью боевиков.
По данным ресурса, джихадисты заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Себастьян Курц заявил, что участие Австрии будет носить политический, а не военный характер, передает The Local. Страна, соблюдая нейтралитет, будет в основном оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии. Как пояснил Курц, борьба с ИГ — это не религиозный конфликт, а «борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман».
Нейтралитет Австрии означает, что она не может участвовать в воздушных ударах по Ираку или Сирии и не позволяет иностранным истребителям пересекать свое воздушное пространство.
Неизвестные провели атаки в Вене вечером 2 ноября, накануне введения нового карантина из-за распространения COVID-19. Нападения были совершены в шести разных местах в центре столицы.
В результате погибли два человека: прохожий скончался на месте, одна женщина умерли в больнице от полученных ранений. Еще более десяти человек пострадали, сообщили власти.
Стрельба началась у главной синаноги города Штадттемпель. Нападавших было несколько. Как сообщала Kronen Zeitung, один из них мог использовать пояс смертника. Однако позже мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что речь, скорее всего, шла о муляже.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». На время к охране столичных объектов подключили военных, чтобы «полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом», пояснил он. Курц допустил, что это могла быть антисемитская атака.
После теракта полицейские оцепили места нападений. Власти временно отменили занятия в школах и попросили жителей воздержаться от поездок на общественном транспорте и посещения районов, в которых произошли атаки.
По данным телеканала OE24, полицейские задержали четырех нападавших. Еще одному удалось скрыться, его разыскивают, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает ORF.
За последние несколько дней это уже второе нападение в Вене. 31 октября около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в городскую католическую церковь Святого Антония Падуанского, где разгромили исповедальню и церковную утварь.
Полиция ответственными за нападение турецких фанатиков-исламистов, которые ранее уже привлекали внимание правоохранительных органов.
Злоумышленников разыскивают.
Нападения исламистов во Франции
Волна вооруженных нападений началась в конце октября. Атаки произошли в Ницце, Лионе и Авиньоне во Франции, а также в Квебеке в Канаде. Власти считают, что за некоторыми из них стоят радикальные исламисты.
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