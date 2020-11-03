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09:03 (мск), источник: РИА Новости

Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ*

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ*).

Источник: AP 2020

На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены.

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что «разделяет шок и скорбь австрийцев». «Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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