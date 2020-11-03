09:03 (мск), источник: РИА Новости
Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ*
ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ*).
На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что «разделяет шок и скорбь австрийцев». «Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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