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11:01 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса

Пятый день подряд в стране фиксируют более 18 тыс. новых заболевших.

COVID-19: Новые случаи
США
11:03 (мск)В Москве выявили еще 5150 случаев коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 673 686. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровел 15 331. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 28 828, выздоровели 1 251 364 человека.

Вчера, 2 ноября, оперштаб сообщил о 18 257 новых заболевших. Накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек.

В Москве за сутки выявили 5150 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 647 пациентов, скончались 63 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+944), Подмосковье (+567), Нижегородская (+391) и Архангельская (387) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (439 355), Московская область (88 489) и Санкт-Петербург (64 139).

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