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13:15 (мск), источник: ТАСС

При крушении лодки у берегов Антальи погиб россиянин

АНКАРА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Гражданин России погиб во вторник в результате крушения лодки с туристами у берегов Антальи на юге Турции. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

Источник: AP 2020

«Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием “Баба Селяви” вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности».

В дипмиссии добавили, что «в результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения».

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