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13:58 (мск), источник: ТАСС

Эксперт считает, что миграционная политика ЕС привела к терактам во Франции и Австрии

Почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что спецслужбы этих стран не смогли организовать оперативно-разыскную работу среди общин мигрантов.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Франции и Австрии не смогли организовать оперативно-разыскную работу среди общин мигрантов, что и привело к терактам в этих государствах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

«Физическая защита граждан непосредственно в ходе теракта — это не главная задача спецслужб. Основная задача — предотвращение атак террористов. И вот с этой работой французские и австрийские спецслужбы не справились», — считает эксперт.

По его словам, к этому привела миграционная политика властей стран Западной Европы.

«В той же Франции, да и в Австрии тоже, образовались коммуны мигрантов, которые не стали частью общества этих стран, не хотят получать там работу, учиться, иногда не хотят даже учить язык новых государств. В такой ситуации спецслужбам трудно вербовать агентов их этих коммун», — отметил Гончаров.

По его мнению, странам Западной Европы необходимо готовиться к новым терактам. «Если власти этих государств не изменят миграционную политику, то подобные теракты будут происходить снова и снова. Не исключено, что жителям европейских городов придется самим создавать отряды самообороны, чтобы бороться с проявлениями терроризма», — считает эксперт.

В то же время полковник в отставке управления «А» Центра спецназначения ФСБ Сергей Милицкий считает, что операция по непосредственному уничтожению террористов была проведена грамотно. «Да, предотвратить теракт не удалось, но группы реагирования быстро прибыли на место происшествия, быстро блокировали террористов и уничтожили одного из них. В город были достаточно быстро и организованно введены армейские подразделения. Это тоже надо суметь быстро сделать», — отметил он.

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