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16:49 (мск), источник: РБК

Посол сообщил о задержанных после теракта в Австрии выходцах с Кавказа

После террористической атаки в Вене в стране проходят массовые задержания, среди прочих австрийские правоохранительные органы задерживают выходцев с Северного Кавказа. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия 1».

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«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», — сообщил дипломат (цитата по ТАСС).

Посол уточнил, что среди пострадавших в теракте россиян нет.

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Ранее австрийские СМИ сообщали, что к теракту в Вене причастны выходцы из балканских стран. Полиция официально информацию о личности нападавших не раскрывала. По данным Falter и Kronen, убитый в Вене в перестрелке с полицией террорист по национальности был албанцем, его семья родом из Северной Македонии. В 2019 году его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке. В июле 2020 года, после освобождения, он пытался уехать в Сирию, но его остановили спецслужбы.

Как пишет Kronen Zeitung, в Вене после теракта было проведено по меньшей мере 15 обысков, арестованы два человека. Один из них был связан с исламистами, однако информации о том, причастны ли они к ночному теракту, пока нет.

Волна терактов в Европе началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа был убит учитель, показавший на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французских властей, к нападению был причастен 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, он был застрелен. После убийства учителя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Его слова вывали острую международную реакцию и стали поводом для критики, в частности, со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Чечни Рамзана Кадырова.

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