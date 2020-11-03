Посол сообщил о задержанных после теракта в Австрии выходцах с Кавказа

«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», — сообщил дипломат (цитата по ТАСС).
Посол уточнил, что среди пострадавших в теракте россиян нет.
Ранее австрийские СМИ сообщали, что к теракту в Вене причастны выходцы из балканских стран. Полиция официально информацию о личности нападавших не раскрывала. По данным Falter и Kronen, убитый в Вене в перестрелке с полицией террорист по национальности был албанцем, его семья родом из Северной Македонии. В 2019 году его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке. В июле 2020 года, после освобождения, он пытался уехать в Сирию, но его остановили спецслужбы.
Как пишет Kronen Zeitung, в Вене после теракта было проведено по меньшей мере 15 обысков, арестованы два человека. Один из них был связан с исламистами, однако информации о том, причастны ли они к ночному теракту, пока нет.
Волна терактов в Европе началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа был убит учитель, показавший на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французских властей, к нападению был причастен 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, он был застрелен. После убийства учителя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Его слова вывали острую международную реакцию и стали поводом для критики, в частности, со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Чечни Рамзана Кадырова.
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