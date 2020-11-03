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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек

В рамках расследования теракта в Вене задержаны 14 человек из окружения нападавшего, который был убит полицейскими, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Он не исключил, что террорист действовал в одиночку. В результате стрельбы накануне поздно вечером в разных частях австрийской столицы погибли четыре человека.

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«Мы не будем терпеть террор. Террористам не удастся разъединить нас», — заявил на пресс-конференции Нехаммер.

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Министр также допустил, что в теракте мог принимать участие один стрелок, а не несколько, как предполагалось ранее. К таком выводу пришла полиция после анализа видеозаписей с камер наблюдений. Всего в рамках дела полиция провела в Вене 16 обысков. Несколько часов назад в городе Линц, расположенном в 180 км от столицы, был задержан еще один подозреваемый. Его роль в нападении не уточняется.

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Карл Нехаммер добавил, что убитый террорист — 20-летний молодой человек с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. Он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на “джихад” и попытку примкнуть к террористическому объединению “Исламское государство” (ИГ, запрещено в РФ). Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока», — сказал министр. Ранее о том, что нападавший был известен австрийской разведке, сообщали СМИ.

Глава МВД Австрии также сообщил, что число пострадавших в результате теракта выросло до 22. «На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — он.

Теракт в Вене произошел поздно вечером 2 ноября. В результате погиб один мирный житель, нападавший был застрелен полицией. Ранее сообщалось, что еще двое нападавших были задержаны. Операция по поиску преступников продолжалась всю ночь. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой».

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