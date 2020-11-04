ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

«Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени “Абу Дагна аль-Олбани” и сообщением, что он в понедельник напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией», — пишет Reuters.
Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит, полиция ищет его возможных сообщников.
Ранее сегодня полиция кантона Цюрих в Швейцарии сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Винтертур двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене.