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01:32 (мск), источник: Ведомости

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию связанного с террористами агентства.

Источник: РИА "Новости"
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«Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени “Абу Дагна аль-Олбани” и сообщением, что он в понедельник напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией», — пишет Reuters.

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит, полиция ищет его возможных сообщников.

Ранее сегодня полиция кантона Цюрих в Швейцарии сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Винтертур двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене.

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