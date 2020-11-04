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00:35 (мск), источник: RTVi

В Венгрии вводят комендантский час и закрывают бары из-за COVID-19

Власти Венгрии вводят по всей стране комендантский час с полуночи до 5:00, а также закрывают бары и другие развлекательные заведения на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"
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Премьер-министр Виктор Орбан сказал, что «особый режим» начнет действовать в полночь 4 ноября (2:00 мск).

Орбан пояснил, что новые меры необходимы для того, чтобы больницы не оказались переполнены к середине декабря. «Пришло время принять дальнейшие меры по обеспечению бесперебойной работы больниц и поликлиник… защищайте пожилых», — сказал он.

Учебные заведения и магазины пока продолжат работать в обычном режиме.

В Венгрии 3 ноября зафиксировали максимальный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом — 3 989. Общее количество инфицированных достигло 86 769. С начала пандемии от осложнений, вызываемых коронавирусом, в стране умерли 1 973 человека.

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