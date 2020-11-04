В Венгрии вводят комендантский час и закрывают бары из-за COVID-19

Премьер-министр Виктор Орбан сказал, что «особый режим» начнет действовать в полночь 4 ноября (2:00 мск).
Орбан пояснил, что новые меры необходимы для того, чтобы больницы не оказались переполнены к середине декабря. «Пришло время принять дальнейшие меры по обеспечению бесперебойной работы больниц и поликлиник… защищайте пожилых», — сказал он.
Учебные заведения и магазины пока продолжат работать в обычном режиме.
В Венгрии 3 ноября зафиксировали максимальный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом — 3 989. Общее количество инфицированных достигло 86 769. С начала пандемии от осложнений, вызываемых коронавирусом, в стране умерли 1 973 человека.