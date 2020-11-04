19:59 (мск), источник: ТАСС
Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД
Авария произошла на внутренней стороне 48 км МКАД, движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км.
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне МКАД, три человека пострадали. Движение в районе аварии затруднено, сообщается в среду в официальном
«На внутренней стороне 48 км МКАД столкнулся легковой автомобиль и грузовик. По предварительной информации, пострадали три человека. Детали уточняются», — говорится в публикации.
Движение по внутренней стороне МКАД затруднено на 1,5 км.