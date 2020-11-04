Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 ноябряНачало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
21:36 (мск), источник: РИА Новости

Греция поставила три антирекорда по коронавирусу за сутки

АФИНЫ, 4 ноя — РИА Новости. В Греции поставлены три антирекорда — по количеству инфицированных за сутки COVID-19, умерших и находящихся на искусственной вентиляции легких.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости
Читайте также
ВОЗ зафиксировала рекорд по числу заразившихся в мире за неделю

В Греции в среду выявили 2646 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 42 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 46 892. За минувшие сутки 18 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 673 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 179 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 305 пациентов.

В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника введен частичный локдаун по всей стране, в городах Салоники и Серры — карантин на две недели.
 Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Байден еще больше увеличил отрыв от Трампа в Мичигане
Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США
«Зенит» играет с «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
В Индонезии нашли странное захоронение возрастом 8 тысяч лет
В Индии нашли тигра с необычным окрасом
Большинство украинцев поддержали Зеленского в его борьбе с КСУ
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Горячие темы на Авто
Евро по 100 рублей к новому году?! 492
В Волгограде средь бела дня убили молодого парня в Сбербанке. 443
Люди добрыя, сами мы не местныя. Извинитя, шо ряшил совет Ваш испросить! 386
По поводу вечно недовольных. 189
Кино
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере В столице показали военную драму «Подольские курсанты»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
47-летняя Мария Миронова перестала скрывать лицо годовалого сына В сети восхищаются милым мальчиком
Новости партнеров
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь