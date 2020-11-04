Греция поставила три антирекорда по коронавирусу за сутки

В Греции в среду выявили 2646 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 42 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 46 892. За минувшие сутки 18 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 673 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 179 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 305 пациентов.
В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника введен частичный локдаун по всей стране, в городах Салоники и Серры — карантин на две недели.