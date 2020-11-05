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00:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть россияне

Среди задержанных по делу о стрельбе есть граждане нескольких стран, в том числе России, заявил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль. Сколько их, он не уточнил.

Источник: РИА "Новости"
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«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — сообщил начальник полиции (цитата по ТАСС).

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что открывший стрельбу в Вене человек мог действовать в одиночку. По его словам, следствие сделало такой вывод на основе камер видеонаблюдения.

Стрельба в Вене произошла 2 ноября. Один нападавший — двадцатилетний житель с албанскими корнями — был застрелен прибывшей на место полицией. Также сообщалось о задержании других возможных преступников.

Жертвами теракта стали четыре мирных жителя, пострадали 22.

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