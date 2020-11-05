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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Власти Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19

МУРМАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Власти Дании приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду.

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Источник: РИА Новости

Слова премьера передали местные СМИ. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, и мутировавший вирус ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса.

Таким образом, норки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать угрозой в борьбе с распространением новой инфекции.
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«Все норки в Дании должны быть уничтожены. Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», — сказала Фредериксен.

По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. Власти пытались найти другое решение проблемы, однако риск распространения мутировавшей инфекции слишком велик, отметила премьер-министр. Власти Дании полагают, что вирус может распространиться не только в Дании, но и в других странах.

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

«Мы в Дании осознаем ответственность перед жителями страны. Но в условиях мутации вируса мы также понимаем, какую ответственность мы несем перед остальным миром», — добавила Фредериксен.

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