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4 ноября, источник: Интерфакс

При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Рейсовый автобус врезался в здание Новгородского университета, восемь человек пострадали, один погиб, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«В 21:50 поступила рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, в автобусе находились 26 человек. 9 пострадали, из них один погиб», — сказали в ведомстве.

В региональном УМВД «Интерфаксу» в свою очередь сообщили, что при съезде рейсового автобуса с виадука в Великом Новгороде погибли два человека.

«Информация о ЧП на Большой Санкт-Петербургской улице поступила оперативным службам около 21:45», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с насыпи виадука над железнодорожными путями с высоты в несколько метров и врезался в здание государственного университета.

В МЧС добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные на обследовании.

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