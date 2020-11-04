При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

«В 21:50 поступила рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, в автобусе находились 26 человек. 9 пострадали, из них один погиб», — сказали в ведомстве.
В региональном УМВД «Интерфаксу» в свою очередь сообщили, что при съезде рейсового автобуса с виадука в Великом Новгороде погибли два человека.
«Информация о ЧП на Большой Санкт-Петербургской улице поступила оперативным службам около 21:45», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с насыпи виадука над железнодорожными путями с высоты в несколько метров и врезался в здание государственного университета.
В МЧС добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные на обследовании.