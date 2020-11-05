04:05 (мск), источник: RTVi
В США впервые за сутки выявили больше 100 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных за сутки в США случаев COVID-19 впервые с начала эпидемии превысило 100 тысяч. Об этом 4 ноября сообщают Washington Post и Axios.
По информации Axios, за последние сутки в стране зарегистрировали 103 087 случаев.
Предыдущий рекорд по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирус зафиксировали 31 октября. Тогда за сутки выявили 99 тысяч инфицированных.
В 17 штатах, включая Канзас, Теннесси, Вирджинию, Оклахому, Монтану, Айову, Северную Дакоту, Южную Дакоту, Огайо, Небраску, Миннесоту, Индиану и Западную Вирджинию заявили о рекордном количестве пациентов с COVID-19, поступившем в больницы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 9,4 млн человек. Больше 3,7 млн из них уже выздоровели, 233 тысячи умерли.