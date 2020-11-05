Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
75VIP-вирус
04:05 (мск), источник: RTVi

В США впервые за сутки выявили больше 100 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных за сутки в США случаев COVID-19 впервые с начала эпидемии превысило 100 тысяч. Об этом 4 ноября сообщают Washington Post и Axios.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Греция поставила три антирекорда по коронавирусу за сутки

По информации Axios, за последние сутки в стране зарегистрировали 103 087 случаев.

Предыдущий рекорд по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирус зафиксировали 31 октября. Тогда за сутки выявили 99 тысяч инфицированных.

В 17 штатах, включая Канзас, Теннесси, Вирджинию, Оклахому, Монтану, Айову, Северную Дакоту, Южную Дакоту, Огайо, Небраску, Миннесоту, Индиану и Западную Вирджинию заявили о рекордном количестве пациентов с COVID-19, поступившем в больницы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 9,4 млн человек. Больше 3,7 млн из них уже выздоровели, 233 тысячи умерли.

Все больше стран вводят новые ограничения из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
 «Мы обязательно столкнемся с пересчетом». Как в США подводят итоги выборов и какие штаты могут решить их исход?
«Украинская тема стала токсичной для Байдена». Как изменятся отношения Вашингтона и Киева после выборов?
Адвокат Трампа заявил о планах подать иск на федеральном уровне
Выборы президента США: главное за сутки после дня голосования
Полиция сообщила о задержании россиян по делу о теракте в Вене
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
Эксперт рассказал об обмане с возвратом налога за покупки
Греция поставила три антирекорда по коронавирусу за сутки
В Индии нашли тигра с необычным окрасом
Gnezdo.ru
Советскому Тому Сойеру — 48 лет. Какой он сегодня
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Новости партнеров
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Фургала отпустят из СИЗО
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Дети
47-летняя Мария Миронова перестала скрывать лицо годовалого сына В сети восхищаются милым мальчиком
Леди
Как украсить дом к Новому году и сэкономить Приближается время волшебства (и крутых скидок!)
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь