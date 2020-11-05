05:54 (мск), источник: РБК
Великобритания ввела ограничения из-за ситуации с COVID-19
Великобритания возобновила карантин
По словам премьера, если в стране не удастся взять под контроль распространение коронавируса, то это ударит по всей медицинской системе страны. Поэтому и было принято решение ввести новые ограничения. Их полный список опубликован на сайте правительства страны.
С обращением к нации о введении карантина
С 30 октября карантин возобновился во Франции. 2 ноября ограничения
По данным на 3 ноября, в стране было выявлено 18 950 новых случаев заражения коронавирусом, 136 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 млн случаев заболевания коронавирусом, 46,8 тыс. человек умерли.