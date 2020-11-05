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05:54 (мск), источник: РБК

Великобритания ввела ограничения из-за ситуации с COVID-19

Великобритания возобновила карантин из-за ситуации с COVID-19. С 5 ноября жители Англии могут покинуть собственные жилища только в случае необходимости, об этом заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Источник: РИА "Новости"

По словам премьера, если в стране не удастся взять под контроль распространение коронавируса, то это ударит по всей медицинской системе страны. Поэтому и было принято решение ввести новые ограничения. Их полный список опубликован на сайте правительства страны.

Какие ограничения ввели в Великобритании

  • Закрыты магазины розничной торговли, развлекательные центры и тренажерные залы, театры, музеи, салоны красоты, солярии, парикмахерские.
  • Рестораны и пабы могут работать навынос и на доставку. Гостиницам и общежитиям разрешено принимать только людей, совершающих поездки по работе.
  • Вводятся ограничения на выход из дома. Покинуть свое жилище можно для покупки предметов первой необходимости, посещения больницы, занятий волонтерством, по учебе или работе, для совершения важных юридических сделок, занятий спортом и молитвы. Также британцы могут поехать к людям, о которых они заботятся или которым оказывают поддержку.
  • Религиозные организации закрыты для служб, но могут быть доступны для индивидуальных молитв и похорон. При этом на похоронах могут присутствовать не более 30 человек. Свадьбы запрещены, за исключением тех, когда один из партнеров серьезно болен.
  • Университеты, школы, колледжи продолжили работу в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.
  • Гражданам Великобритании будет оказана финансовая помощь. Если работодатель не может выплачивать сотруднику зарплату, эту обязанность возьмет на себя государство и компенсирует не менее 80% заработной платы, до £2500 в месяц, чтобы избежать принудительных увольнений.
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С обращением к нации о введении карантина премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил 31 октября.

С 30 октября карантин возобновился во Франции. 2 ноября ограничения из-за короновируса стали действовать и на территории Германии: школы и детские сады здесь продолжили работать, но места отдыха и развлечений закрылись. С 3 ноября в Австрии был введен комендантский час с 20:00 до 6:00. Культурные, развлекательные и спортивные мероприятия оказались под запретом.

По данным на 3 ноября, в стране было выявлено 18 950 новых случаев заражения коронавирусом, 136 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 млн случаев заболевания коронавирусом, 46,8 тыс. человек умерли.

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