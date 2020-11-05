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11:01 (мск), источник: ТАСС

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 19 404

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 404 против 19 768 днем ранее, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В стране второй день подряд выявляют более 19 тысяч заразившихся. В относительном выражении прирост снизился с 1,2% до 1,1%.

В общей сложности в России заразились 1 712 858 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане (0,5%), Татарстане, Чувашии и Марий Эл (по 0,6%), Ханты-Мансийском автономном округе и Московской области (по 0,7%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 5 255, в Московской области 588, в Нижегородской области 422, в Архангельской области 377, в Красноярском крае 312.

Всего в настоящее время в РФ болеют 404 180 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 12 238, до 1 279 169. По данным штаба, доля вылечившихся пациентов снизилась с 74,8 до 74,7%.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 670 пациентов в Москве, 420 — в Московской области, 403 — в Воронежской области, 368 — в Волгоградской области, 334 — в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 292 против 389 днем ранее.

В общей сложности из-за коронавируса в России умерли 29 509 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,72%.

За сутки скончались 67 пациентов в Москве, 11 — в Нижегородской области, по 10 — в Московской и Ростовской областях, по 8 — в Мурманской и Иркутской областях.

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