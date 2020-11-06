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08:29 (мск), источник: ТАСС

Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре под Смоленском

ТАСС, 6 ноября — Пожар произошел в частном доме в городе Ельня Смоленской области, погибли семь человек, включая пятерых детей. Еще один взрослый госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Источник: Следственный комитет РФ

«В пятницу утром в частном доме в Смоленской области в городе Ельня произошел пожар. Погибли семь человек, в том числе пять детей. Еще один взрослый госпитализирован» — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, пожар возник около 00:30 мск. «После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. На учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехал руководитель следственного управления Анатолий Уханов. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка», — отмечается в пресс-релизе.

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