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08:53 (мск), источник: ТАСС

Второй день после выборов закончился в Нью-Йорке столкновениями с полицией

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/ — Акцию организовало движением Black Lives Matter, однако к ней присоединились все те, кто недоволен ситуацией в стране из-за неопределенности, возникшей после президентских выборов.

Источник: Reuters

Акции протеста в Нью-Йорке второй день подряд завершатся столкновениями с полицией и задержаниями. Как передает корреспондент ТАСС, в четверг на улицы Манхэттена вышли несколько сотен человек.

Протестующие выкрикивали самые разные лозунги: от «Сократите бюджет полиции» до «Революцию не остановить». Изначально акция была организована движением Black Lives Matter и представителями ЛГБТ-сообщества, но к ней присоединились все те, кто недоволен ситуацией в стране из-за неопределенности, возникшей после президентских выборов.

Источник: AFP 2020

Участники акции собрались в важном для истории ЛГБТ-движения сквере Стоунуол и прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене. В какой-то момент полиция стала требовать от них покинуть проезжую часть. «Наш город — наши улицы», — кричали в ответ протестующие и сыпали нецензурными оскорблениями в адрес полицейских.

Сами представители правопорядка настроены гораздо решительнее, чем это было на акциях в защиту прав афроамериканцев в начале лета. При неподчинении они жестко оттесняют протестующих, без видимого повода избивают и задерживают людей.

Источник: Reuters

В нижнем Манхэттене расположены районы с дорогими ресторанами и магазинами. Контрастно выглядело то, что пока одни ньюйоркцы сражались с полицией, другие сидели буквально в паре метров за столиками уличных террас и снимали происходящее на видео. Помня о летних грабежах, витрины магазинов в этом районе еще до выборов заколотили фанерными щитами. Однако пока они не пригодились: к ночи протестующие расходятся и не переходят к мародерству.

Источник: AFP 2020

«Боевые велосипеды»

Как протестующие, так и полицейские в последнее время стали использовать велосипеды не только как средство передвижения, но и атаки. Полицейские массово пересели на них, а при разгонах демонстраций они берут велосипеды в руки и именно ими оттесняют людей.

Протестующие решили использовать ту же тактику, но для защиты. Пока пешие активисты останавливаются, чтобы выступить и выкрикнуть лозунги, другие выстраивают вокруг них своеобразные защитные баррикады из собственных велосипедов.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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