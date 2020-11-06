Второй день после выборов закончился в Нью-Йорке столкновениями с полицией

08:53 (мск), источник: ТАСС
Акции протеста в
Протестующие выкрикивали самые разные лозунги: от «Сократите бюджет полиции» до «Революцию не остановить». Изначально акция была организована движением Black Lives Matter и представителями
Участники акции собрались в важном для истории
Сами представители правопорядка настроены гораздо решительнее, чем это было на акциях в защиту прав афроамериканцев в начале лета. При неподчинении они жестко оттесняют протестующих, без видимого повода избивают и задерживают людей.
В нижнем Манхэттене расположены районы с дорогими ресторанами и магазинами. Контрастно выглядело то, что пока одни ньюйоркцы сражались с полицией, другие сидели буквально в паре метров за столиками уличных террас и снимали происходящее на видео. Помня о летних грабежах, витрины магазинов в этом районе еще до выборов заколотили фанерными щитами. Однако пока они не пригодились: к ночи протестующие расходятся и не переходят к мародерству.
Как протестующие, так и полицейские в последнее время стали использовать велосипеды не только как средство передвижения, но и атаки. Полицейские массово пересели на них, а при разгонах демонстраций они берут велосипеды в руки и именно ими оттесняют людей.
Протестующие решили использовать ту же тактику, но для защиты. Пока пешие активисты останавливаются, чтобы выступить и выкрикнуть лозунги, другие выстраивают вокруг них своеобразные защитные баррикады из собственных велосипедов.
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