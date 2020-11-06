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11:11 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки зафиксировали более 20,5 тыс. случаев COVID-19

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — В России зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: 20 582 случая в 85 регионах. Такие данные представил оперативный штаб в пятницу.

COVID-19: Новые случаи
США
11:25 (мск)В Москве выявили 6 263 заразившихся коронавирусом
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Источник: РИА "Новости"

Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч.

Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд — 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов.

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В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 29 887 человек, общее количество выписанных — 1 млн 296 тыс. 124 человек. Лечение продолжают 407 429 человек.

Заболеваемость в регионах

Еще 1 171 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 605 — в Московской области, 431 — в Нижегородской области, 369 — в Архангельской области, 317 — в Красноярском крае, 313 — в Ростовской области, 304 — в Воронежской области, 282 — в Свердловской области, 251 — в Коми, 245 — в Иркутской области, 236 — в Хабаровском крае, по 234 — в Бурятии и Забайкальском крае.

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Кроме того, 229 случая выявлены в Алтайском крае, 219 — в Мурманской области, 217 — в Карелии, по 215 — в Волгоградской и Омской областях, 209 — в Ульяновской области, 208 — в Приморском крае, 207 — в Ставропольском крае, 203 — в Якутии, 199 — в Томской области, 196 — в Кемеровской области, 195 — в Ханты-Мансийском АО, 193 — в Саратовской области, 189 — в Ямало-Ненецком АО, 188 — в Самарской области, 186 — в Оренбургской области, по 182 — в Кировской области и Пермском крае.

Также 179 случаев зарегистрированы в Челябинской области, 176 — в Новосибирской области, 175 — в Пензенской области, 171 — в Тверской области, 165 — в Ленинградской области, 163 — в Республике Алтай, 161 — в Амурской области, по 160 — в Хакасии и Брянской области, 153 — в Тюменской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

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