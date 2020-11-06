14:25 (мск), источник: ТАСС
В Москве умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/.
«Сегодня в 00:40 остановилось сердце Героя России, полковника в отставке,
Он не дожил всего полтора месяца до столетия Службы внешней разведки, которого он так ждал.
В этом году с Шевченко по инициативе директора СВР Сергея Нарышкина был снят гриф «секретно». В феврале он впервые предстал перед фото- и видеокамерами журналистов на презентации в ТАСС книги «Агент, переигравший абвер», посвященной его коллеге — легендарному разведчику, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну.
Юрий Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности «архитектор», в 1965 году — основной двухгодичный факультет школы № 101 КГБ.
В органах госбезопасности с 1963 года, на подготовке для работы в особых условиях с 1965 года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке, добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности «космик».
«В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации», — сообщили в СВР.
В 2001 году было принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году вышел в отставку, и с тех пор активно передавал свой оперативный опыт молодым
Шевченко награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством IV степени», «За военные заслуги», почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», лауреат почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации». В мае 2017 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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