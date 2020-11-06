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14:51 (мск), источник: ТАСС

Источник назвал версию произошедшего с основателем университета Skillbox

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море в пятницу, предположительно, упал в воду с морского пирса по неосторожности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

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Ранее в пятницу сообщалось, что следственные органы Кубани подтвердили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Игоря Коропова. Тело не имеет признаков насильственной смерти, криминальная версия произошедшего не рассматривается.

«Он [Коропов] упал в воду по неосторожности, скорее всего», — сказал собеседник агентства, уточнив, что проверка продолжается, обстоятельства гибели Коропова устанавливаются.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку по факту исчезновения мужчины в Сочи. По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса.

Региональное отделение организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае ранее сообщало об исчезновении основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова в Адлерском районе города Сочи.

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