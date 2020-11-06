Не осталось ничего живого. В Ленобласти из-за аварии на заводе «забетонировало» 100 «квадратов» леса

В Ленинградской области сотрудники прокуратуры и местного экологического надзора выясняют причины аварии на предприятии «Портбетон», из-за которой 100 квадратов леса залило производственными отходами. На фото и видео, снятых жителями ближайшей деревни Вистино, видно, что деревья и овраги оказались будто «забетонированы»: повсюду серая вязкая жидкость, которая достаточно быстро застывает.
— Установлено, что попадание раствора в лес было связано с аварийной ситуацией на близлежащем бетонном узле, в ходе которой была повреждена ёмкость, предназначенная для слива остатков жидкого бетона от автобетоносмесителей, — объясняет в беседе с Лайфом сотрудник Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Дмитрий Краснов.
По словам местных экологов, ситуация в Вистино складывается плачевно, поскольку после поражения бетоном лес и почву очистить просто невозможно, а если потратить силы и время на вывоз пострадавшего грунта и высаживание новых деревьев, нет гарантии, что местные предприниматели не допустят нового экологического ЧП. По словам председателя правления региональной общественной организации «Экологическая вахта» Игоря Агафонова, это уже не первый сигнал о том, что расположенные в районе предприятия халатно относятся к окружающей среде.
— Там полностью зачистка должна быть произведена территории, ведь не осталось ничего живого — ни леса, ни почвы. Это всё надо снимать, убирать, вывозить, снова почву находить. На это уйдёт не один год, — рассуждает собеседник Лайфа. — Да и само отношение местных предпринимателей может привести в дальнейшем к катастрофе. Там сначала бетон разольют, а потом опять бензин разольют, а потом ещё что-то, если такая халатность будет в дальнейшем.
По словам вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина, восстанавливать зелёные насаждения придётся руководству бетонного завода, которое допустило аварию. Ситуацию с разливом бетонных отходов в Вистино он взял под личный контроль:
Специалисты Комитета государственного экологического надзора сразу же после появления информации об инциденте выехали на место. Совместно с прокуратурой Кингисеппского района были зафиксированы нарушения. Подготовлены материалы для возбуждения дела об административной ответственности. Я нахожусь в постоянном контакте с главой администрации и руководством предприятия.
В пресс-службе Кингисеппской городской прокуратуры пояснили, что в адрес руководителя ООО «Портбетон» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Однако что ему грозит, пока не известно.
— В настоящее время установлено, что на территории ООО «Портбетон» производилось складирование отходов, полученных при производстве бетона, однако по причине ненадлежащего контроля за указанным процессом произошло вытекание указанных масс за пределы территории предприятия, — добавили в ведомстве.