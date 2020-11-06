Ефремова перевели из СИЗО в колонию

«Осужденный Ефремов Михаил Олегович направлен к месту отбывания наказания», — отметили в пресс-службе УФСИН.
Отмечается, что согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО сообщит одному из родственников по выбору осужденного, куда его направили для отбывания наказания.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве, а не в колонии. По словам правозащитницы, в СИЗО лучше условия, и почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно.
Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников также отметил, что актер хотел создать на базе клуба СИЗО-5 тюремный театр.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Внедорожник актера на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Получивший ранения водитель Сергей Захаров умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал.
Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. По мнению судьи, исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Актер также был лишен водительских прав сроком на три года и возместил моральный вред потерпевшим. Родственники семьи погибшего курьера признали приговор суда справедливым.